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Haberler İzmir Emlak konutları için yargı süreci başlıyor

Emlak konutları için yargı süreci başlıyor

Emlak konutları için yargı süreci başlıyor

14.6.2021

İZMİR Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Atakent Mahallesi'ndeki 'Emlak Konutları' olarak bilinen alanda yaşayan vatandaşlar arasında yaşanan 'kullanım alanı' krizi devam ediyor. Karşıyaka Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilen Emlak Konutları itirazları için yargı yoluna gideceklerini belirten Karşıyaka Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Tebligatlarımız Cuma günü geldi. Önümüzdeki hafta itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Mahkeme ile ilgili çok iyi hazırlanan ekibimiz var. Bu konuda 2 ayrı dava açacağız ancak konuları aynı. Mahkemeyi kazanacağımıza inancımız tam. Burada yaşayanların yüzde 90'ı bizi destekliyor, 500 dairenin zaten imzası mevcut" ifadelerini kullandı.

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