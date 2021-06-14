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İş adamlarına zorla senet imzalatan çeteye darbe

'da işadamlarına şantaj ve tehdit ile zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, sahte senet ve belgelerle nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen biri çete elebaşı 4 kişi Organize Polisi'nin Bursa ve 'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İş adamlarına zorla senet imzalatan çeteye darbe
İHA

14.06.2021, 11:27

Edinilen bilgiye göre, A.Ç. isimli şahsın liderliğindeki suç örgütünün tehdit ve şantaj yoluyla alacak verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, düzenlenen sahte senet ve belgelerle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Bu kişilerin haksız kazanç sağlamak maksadıyla yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tefecilik suçlarına karıştığı, bu yolla yüksek kazanç sağlayıp çok sayıda iş insanını mağdur ettikleri bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç isimli şahsın ve talimatları ile eylemlere karışan M.T., S.S. ve R. O.' isimli kişilerin yakalanması için Bursa ve İzmir'de birden fazla adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı.



Baskınlarda, örgüt lideri A.Ç, örgüt yöneticisi M.T. ile örgüt üyeleri S.S. ve R.O. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlardan zorla alındığı değerlendirilen 386 bin lira tutarında 12 adet çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.



Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, Nitelikli dolandırıcılık, tehdit, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tefecilik suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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