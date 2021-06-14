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Haberler İzmir İzmir'de tomrukları hırsızları foto kapanla tespit edilip, yakalandı

'de tomrukları hırsızları foto kapanla tespit edilip, yakalandı

'in ilçesinde, ormana yönelik suçlarla mücadele amaçlı konulan foto kapanlar, kesilmiş tomrukları çalmaya çalışan 2 kişiyi tespit etti. İzmir 'nün gece devriyeleri ise hırsızlık yapan kişileri, jandarmayla birlikte yakaladı.

İzmir'de tomrukları hırsızları foto kapanla tespit edilip, yakalandı
DHA

14.06.2021, 14:23

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadelenin yanı sıra ormanlara zarar veren ve suç sayılan eylemlere karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür suçlarla mücadele amaçlı daha önce ormanın belirli bölgelerine 'foto kapanlar' kurulurken, son olarak da 'gece devriyeleri' hayata geçirildi.



Aliağa'daki ormanlık alana kurulan foto kapan, sabaha karşı, Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde kesilmiş tomrukların bir minibüse yüklenerek çalındığını fotoğrafladı. Foto kapanı inceleyince durumu fark eden, bir ay önce faaliyete geçirilen 'Orman Gece Devriye Ekibi' jandarmaya haber vererek tomrukları bulunduğu bölgeye gitti. 35 AD 2951 plakalı minibüse tomrukları yükleyerek çalan M.S. ve M.Ç. ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Ormanların milletin serveti ve gelecek kuşakların emaneti olduğunu belirterek korunmasının önemine vurgu yaptı. Ormanların, yer açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama veya boğma yolları ile her türlü kaçak yapılaşmadan ve kanun dışı müdahalelerden korunması için 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun hükümlerinin bulunduğunu hatırlatan Çetin "İzmir gibi büyük bir metropolün kıyısında olan ormanlarda devriye ekiplerin yanı sıra önemli noktalara yerleştirilmiş foto kapanlar da 24 saat kayıt yapıyor. Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Üretilmiş orman emvallerini çalarken yakalanan 2 kişi Aliağa İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı" dedi.

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