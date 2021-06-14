İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dünyanın ilk Cittaslow Metropol Kenti olduk! Bugün açıklanan kararla Cittaslow Metropol öncü kenti olduğumuzu açıklamaktan gurur duyuyorum. Bu gurur sadece İzmir'in değil; tüm Türkiye'nin" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu paylaşımına tepki yağdı..



"SLOW OLAN SADECE TRAFİK"

RIDVAN Durmaz: İzmir'de yaşamasak Barcelona sanacağız. Size tavsiyem semt semt gezip ondan sonra tanımlama yapmanız. İzmir Avrupa şehirlerinin 50 yıl gerisinde maalesef.

HALİMEDOGRUER: Sayın Başkan metropol kenti olmuşsunuz tebrik ederim. Ama keşke köylerinize değer verip güzelleştirseniz. Bir kere Aşağıkızılca köyüne gidin derim. Acaba gidebiliyor musunuz? Köyden ne şahsi araç geçebiliyor ne de dolmuş. İnsanların tozdan cam kapı açamaz haldeler. Yazık...

AHMTTAM35: Bu doğal haliyle güzel İzmirimiz bu ödülü aldıysa demek ki siz çalışsanız, projeler üretebilseniz, sorunları görebilseniz, gördüğünüz sorunları çözebilseniz, elinizdeki altını parlatabilseniz ne ödüller alacağız ama sanırım sorunları görme ve proje üretmede sıkıntılar var.

DİSCLOSURE: Başkanım önce yolları ve altyapıyı düzeltin sellerden pislikten bozuk yollardan bıktık. Bırakın İzmir metropol olmasın küçük olsun güzel olsun şirin olsun.

ERDAL Işık: Haa iyiiiii bundan sonra trafik rahatlar, geceleri sivrisineksiz yatarız, yollardaki köstebek yuvaları da kapanır artık..

ERTAÇ Demirçelik: İzmirimiz için, 80'lerde, 90'larda cittaslow bir metropoldü diyebiliriz. Kabul edilebilir. Şu anki hali ile sadece trafiğimiz "slow." Başkanım fazla kalabalığız ve devamlı göç alıyoruz. Altyapımız çok zayıf, yeşilimiz az. Yine de, bu konsepte değer vermeniz takdire şayan..

AHMETMETE: Yavaşlıktan yorulduk. Ömrümüz trafikte geçiyor. 40 yıldır aynı yollar. Hep Mavişehir hep Güzelyalı, Göztepe taraflarına nedense yatırım yapıyorlar. Şu gecekondulardan biraz kamulaştırıp alternatif yol yapmak sizi bozar çünkü...

ADAMINBİRİ: Trafik desen her saat felç. Hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Şikayetlerimizi İzmirhim'e yazıyoruz standart cevaplarla geçiştiriliyoruz. Benim yaşadığım İzmir bu diğer İzmir'i bilmiyorum maalesef.



'TUNÇ SOYER HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR'

SOYER'İN duyurduğu "sakin metropol İzmir" mottosu ile İzmirlilerin aklıyla alay ettiğini söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Sahada gördüklerimiz gerçeklerden ibaret. Sayın Soyer hayallerle yaşıyor, biz gerçekleri müşahade ediyoruz" dedi.

Atilla Kaya



GEL BERABER TRAFİĞE ÇIKALIM

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal Soyer'e "Anlık trafikteyim. Şehrimize ayırabileceğiniz müsait bir vaktinizde CittaSlow(!) İzmir'in trafiğine birlikte çıkalım, ne dersiniz?" diyerek seslendi.

Özgür Hızal

ACI GERÇEKLERE PEMBE YALANLAR

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Soyer, acı gerçekleri pembe hayalleriyle örtme çabasında çığır açıyor! Trafik arapsaçı; altyapı yangın yeri! Belediye borç batağında! Çarpık kentleşme almış başını gitmiş! Kimin umurunda? Soyer, İzmir'in "yavaş şehir " olmasından gurur duyuyor ya, bu herkese yeter (!)" diye konuştu.



Kerem Ali Sürekli