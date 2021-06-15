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Haberler İzmir Hamile yunus, ölü olarak kıyıya vurdu

Hamile yunus, ölü olarak kıyıya vurdu

Hamile yunus, ölü olarak kıyıya vurdu

15.6.2021

İZMİR Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçeleri arasında kalan Pamucak sahilinde, kıyıya vuran çizgili yunus vatandaşların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bir iskelenin altına giren yunusun, kayalara çarparak yara aldığı görüldü ve Kuşadası Sahil Güvenlik Botuna alınarak derin sulara bırakıldı. Ertesi sabah bölgeyi inceleyen yetkililer, yunusun ölü olarak kıyıya vurduğunu gördü. Plastik şüphesiyle incelenen 2.25 metrelik yunusun karnından 89 cm büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı.

■ KAZIM YÖNÜKCE

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