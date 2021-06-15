İzmir'de aşılama 2 milyonu geçti

İZMİR'DE bugüne kadar toplam 2 milyon 150 bin doz olarak, 1 milyon 200 binden fazla kişiye korona virüs aşısının yapıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, İzmirlilerin aşıya rağbetinin ve randevuya uyumunun oldukça iyi olduğunu söyleyerek, aşı talebini karşılayabilmek için her gün 60 binin üzerinde randevu kapasitesinin açıldığını söyledi. Öte yandan vaka sayılarına da dikkat çeken Dr. Kızılelma, "İzmir'de vaka sayıları oldukça memnuniyet verici. Kısıtlamaların etkisi çok olumlu oldu" dedi.

'SALGIN İYİCE GERİLEDİ YENİLECEGİ GÜN YAKIN'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" ifadelerini kullandı. Koca, başka bir paylaşımda da "Bugün (dün) vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" değerlendirmesinde bulundu.