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İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 16 kişi tutuklandı

İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 16 şüpheli tutuklandı.