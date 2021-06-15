İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 7 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 242 gram esrar-skank, 47 gram kokain, 295 gram sentetik kannabinoid, 385 gram metamfetamin, 69 adet ecstasy maddesi ile 1 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 58 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı; 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 16 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.