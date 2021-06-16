Ceren’in davasında birbirlerini suçladılar

İZMİR Bornova'da geçtiğimiz Ağustos ayında, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu adıkları 16 yaşındaki Ceren Duman'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yargılanan Tahir Yıldız (24) ve Sinan Özen (23), yargılandıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı.

Sinan Özen, yer ve uyuşturucu ayarlayanın Tahir Yıldız olduğunu belirtirken, Yıldız ise olay anında odada bulunmadığını, ambulans çağırmasına da izin verilmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.