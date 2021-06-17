Asker uğurlamasında tehlikeli eğlence

İZMİR Karabağlar'da, asker uğurlama konvoyundaki bir otomobil, trafiği kapatıp drift yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde uzun bir araç konvoyu oluşturan kişiler, ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir otomobil yolu kapatırken, başka bir otomobilin sürücüsü ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis ekipleri drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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