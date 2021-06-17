  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Asker uğurlamasında tehlikeli eğlence

Asker uğurlamasında tehlikeli eğlence

Asker uğurlamasında tehlikeli eğlence

17.6.2021

İZMİR Karabağlar'da, asker uğurlama konvoyundaki bir otomobil, trafiği kapatıp drift yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde uzun bir araç konvoyu oluşturan kişiler, ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir otomobil yolu kapatırken, başka bir otomobilin sürücüsü ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis ekipleri drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Asker uğurlamasında tehlikeli eğlence haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.