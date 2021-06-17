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Haberler İzmir İzmir Bozyaka Eğitim Hastanesi’nde sır ölüm

’nde sır ölüm

İzmir Bozyaka Eğitim Hastanesi’nde sır ölüm

17.6.2021

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık memuru Savaş Hamurçili (45) hastane içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ortopedi polikliniğindeki pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Hastanenin acil servisine kaldırılan Hamurçili, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Hamurçili'nin bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bazı borçlarından ötürü de maaşına icra geldiği öne sürüldü.

■ METİN BURMALI

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