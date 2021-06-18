Hastanedeki sır ölüm aydınlandı

İZMİR'DE sağlık çalışanın hastanede göğsüne ateş edilmiş halde bulunmasının ardından açılan soruşturma tamamlandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekniker olarak görev yapan sağlık memuru, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde bulunmuştu.

Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Savaş Hamurçili'nin (45) hakkındaki icra takibi ve borçları nedeniyle intihar ettiği bilgisine ulaştı. Son kurşunu kalbine sıktığı belirtilen Hamurçili'nin kullandığı silahı nereden edindiği sorusu ise halen gizemini koruyor.

■ FATİH ŞENDİL