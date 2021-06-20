Akıllı lensler görme kolaylığı sağlıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı lenslerin uzman hekim tarafından uygulanırsa başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Bazı hastaların akıllı lens talebiyle kendilerine geldiğini belirten Kaşkaloğlu, "Çok odaklı lens teknolojisi aynı anda yakın, orta ve uzak mesafeleri görebilmenizi sağlıyor. Özellikle gözlük kullanmak istemeyen hastalar bu operasyonu olmak istiyor. Çok odaklı lensler, her göz tipine ve hastalığına uygun olmayabilir. Katarakt nedeniyle görme sorunu yaşayanlarda göz içi mercek operasyonuyla görüş düzeltilebiliyor. Gözlerinde miyop, hipermetrop gibi göz bozukluğu olanlarda da görme kusurları tedavi edilebiliyor. Göz içi mercek operasyonunda hastanın katarakt ve görme kusurları haricinde sarı nokta, glokom, iriste bozukluk gibi başka hastalık olmamasına dikkat ediyoruz" dedi.

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