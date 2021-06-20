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Haberler İzmir Mali müşavir kadın ofisinde ölü bulundu

Mali müşavir kadın ofisinde ölü bulundu

Mali müşavir kadın ofisinde ölü bulundu

20.6.2021

İZMİR Konak'ta, 49 yaşındaki mali müşavir Tülay Keseli iş yerinde ölü bulundu. Bir süredir kız kardeşinden haber alamayan Serkan Keseli, durumu polise bildirdi. Ekipler, Keseli'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Keseli'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir'in Konak ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir Tülay Keseli (49) ofisinde ölü bulundu. Keseli'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, mali müşavirin tiroit rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullandığı ileri sürüldü.

■ FATİH ŞENDİL

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