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Haberler İzmir İzmir'de krem kutusundan çıktı! Polis bile şaşırdı kaldı

'de krem kutusundan çıktı! Polis bile şaşırdı kaldı

'in ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmeden çıkartılan krem kutusu içerisinde madde ele geçirildi.

İzmir'de krem kutusundan çıktı! Polis bile şaşırdı kaldı
İHA

21.06.2021, 10:16

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu. Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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