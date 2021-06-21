İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etti! CHP'li Tunç Soyer'den skandal savunma

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün, musluktan akan sularda yoğun koku ve kirlilik görüntüsü olduğunu öne süren vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Özellikle dün sabah saatlerinden itibaren aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvurdu.

Musluklardan akan sulardan kötü koku yayıldığını belirten bazı vatandaşlar şebeke suyuna kanalizasyonun karışmış olabileceğini iddia etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaneye gelen vatandaşların yapılan müdahalelerle ayaktan tedavi edildiği ve yatarak tedavi gören herhangi bir hastanın bulunmadığı belirtildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ

5 çocuğunun yanı sıra eşi ile birlikte Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldiklerini belirten Muharrem Kökalan (24), "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortada böyle bir sorun varken vatandaşları daha önce uyarması lazımdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir şekilde memnun olmadığımı söylemek istiyorum. 5 tane çocuğumu buraya getirdim ve hastane tıklım tıklım dolu durumda. 2 çocuğum ise hala içeride bulunuyor. Çocuklarım hala kusmaya devam ediyor. Eşimde bu sudan içmiş ve lağım kokusu, doğalgaz kokusu gibi bir koku hissetmiş. 5 tane çocuk bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı. Çocuklarda mide bulantısı, kusma, ishal gibi durumlar ile karşı karşıya kaldık. Yetkililer suda bir şey yok diyor ama biz inanmıyoruz çünkü; 5 tane çocuğum ve ayrıca eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene, şikayetçiyiz" dedi.

'BİR BARDAK SUDA KOPARTILAN FIRTINA'

Tahliyenin ardından bazı semtlerde akan suyun normale döndüğü belirtilirken bazı yerlerde ise kötü kokunun hala sürdüğü dile getirildi. Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ifadeleri ise vatandaşı çileden çıkardı. Soyer açıklamasında şunları söyledi:



"Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi. Çok sayıda haberle karşılaştım. Hastanelerin dolduğu ile ilgili bazı yanlış söylemler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Baktırdık hastanelere de böyle bir sorun yok. Bu tür teknik arızalar nedeniyle insan sağlığının tehdit edilebileceğini düşündüğümüz için de çok daha titiz ve hassas davranmaya devam edeceğiz."

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