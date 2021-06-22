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Haberler İzmir Gaziemir’de disiplin krizi tam gaz sürüyor

Gaziemir’de disiplin krizi tam gaz sürüyor

CHP'de ilçe başkanlığı, meclis üyeleri ve belediye başkanı üçgeninde kriz yaşanan ilçelerden olan Gaziemir'de sular durulmuyor. Belediye Başkanı Halil Arda ve beraber hareket ettiği meclis üyeleri ile muhalif 10 meclis üyesinin disiplin restleşmesi sürerken, Arda'ya muhalif isimlerden 1 yıl geçici çıkarma cezası, Arda ile birlikte hareket eden İzel Zengiobuz Derinsu ise uyarı cezası almıştı.

Gaziemir’de disiplin krizi tam gaz sürüyor

22.6.2021

Karşılıklı disiplin hamleleri sürerken, Başkan Arda'ya yakın meclis üyeleri 10 muhalif isimle ilgili disiplin dilekçesi verirken, muhalif meclis üyeleri de Arda ile birlikte hareket eden 6 meclis üyesi hakkında il başkanlığına dilekçe verdi. Muhalif isimler, komisyon seçimleri sonrası bazı basın kuruluşlarında çıkan 'kavga' manşetli haberleri sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını iddia ettikleri başkan yardımcısı Necati Kırmaz, Ali Kavasu, Nilgün Karadeniz, İbrahim Özkara, Nimet Şekercioğlu ve Meral Yiğit hakkında şikayette bulundu.

İFADE VERMEDİLER
İl başkanlığı tarafından oluşturulan ve Aygül Eryılmaz, Cumhur Dereli, Köksal Yıldırım, Yasemin Menokan, Ali Rıfat Koç ile Yıldız Yılmaz'dan oluşan komisyon, Başkan Arda'nın yalnız bırakıldığıyla ilgili yapılan bir haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan 6 isme ifadelerini vermek üzere davet gönderdi. Ancak o meclis üyelerinin komisyona gelerek ifade vermediği aktarıldı. Konunun il yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

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