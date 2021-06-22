‘Parti binaları PKK hücreleri gibi’

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin incelemesini tamamladı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki hazırladığı raporu ve Başsavcılığın iddianamesini yeniden inceleyen heyet, iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini ise bu aşamada reddetti.

52 VEKİL İÇİN SİYASİ YASAK

Kabul edilen iddianamede 52 HDP'li vekil için siyasi yasak talep edildi. Başsavcılık iddianamesinde, "HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıdır. Parti binaları örgüt hücresi haline getirildi. HDP'nin terör örgütüne en ufak eleştiri yönetmemesi, demokratik zeminde siyaset yaptığı iddiasını geçersiz kılıyor. HDP, kendisine biçilen rol çerçevesinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize etti. HDP mensuplarının söylemleri ile davalı partiyi terör örgütünden ayrı görmedikleri gösteriyor" denildi.

KATILIMLARI ORGANİZE ETTİ

HDP'nin terör örgütünün Demokratik Özerklik Stratejisi'ni hayata geçirmek için kurulan siyasi bir oluşum olduğu aktarılan iddianamede, "HDP'ye silahlı terör örgütünün illegal amaçlarına legal görünüm kazandırmak gibi bir misyon yüklendiği görüldü. Terör örgütüne bir kısım katımları HDP organize etti, milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı" ifadeleri yer aldı.





15 ÜYEDEN 10'UNUN OY VERMESİ YETİYOR

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor. Hazırlanacak tensip tutanağında kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek. İddianame, ön savunmanın verilmesi için HDP'ye gönderilecek. Tensip tutanağının imzalanmasıyla tebliğe çıkarılacak iddianamenin partiye tebliğinden itibaren ön savunma için süre başlamış olacak. Ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonraki süreçte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Ardından raportörün esas hakkındaki raporunu sunmasından sonra Yüksek Mahkeme kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.