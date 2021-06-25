‘Bana kimse fileciye başkanım dedirtemez’

CHP İl Disiplin Kurulu tarafından kesin ihraç cezası alan ve kararı Yüksek Disiplin Kurulu'na taşıyan Uslu ile ilgili karar YDK tarafından onandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu

'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'

KONUYLA ilgili sert bir açıklama yapan Uslu, "YDK'da bana 'Pişman mısınız?' diye sordular. Dürüst oldum ve 'hayır' dedim. Mesleki liyakat benim kırmızı çizgimdir. Bu saatten sonra Seferihisar'da fileci lakabı ile anılan kişi için kimse bana Başkanım dedirtemez" dedi. İzmir CHP İl örgütünün İzmir Büyükşehir'de Açık Öğretim Fakültesi mezunu Tarım Daire Başkanı atamasına liyakatsiz dediği için kendisine tebligat gönderilmiş gibi gösterilerek disipline sevk edildiğini söyleyen Uslu, şu ifadeleri kullandı: "İzmir İl, Tarım Komisyonu başkanı olarak yanımda tarımdan sorumlu İl başkanı yardımcısı ile birlikte 19 ilçede 51 toplantı yaptığım halde Tarım Komisyonu Başkanı olmadığımı ifade edip, yalan beyanlarla CHP'den ihraç etti. Elbetteki mahkeme sürecini en kısa sürede başlatacağım."