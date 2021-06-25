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Haberler İzmir İzmir'de bir alışveriş merkezinde randevusuz aşı yapılmaya başlandı

'de bir alışveriş merkezinde randevusuz aşı yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırmak üzere 'deki bir alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti sunulmaya başlandı.

İzmir'de bir alışveriş merkezinde randevusuz aşı yapılmaya başlandı
AA

25.06.2021, 17:01

Bornova ilçesinde çevreyolu kenarındaki alışveriş merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı noktası oluşturuldu.

Çalışanlar ve ziyaretçilerin randevusuz başvuru yaparak aşılarını olabildiği alışveriş merkezinde, anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

Alışveriş merkezindeki aşı noktasının 25-30 Haziran tarihlerinde pazar günü hariç 11.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

Burada aşısını olanlardan Özkan Gündoğan, AA muhabirine, anonsu duyup aşısını yaptırmaya geldiğini söyledi.

Sıra beklemeden aşı olduğunu aktaran Gündoğan, "Bugüne kadar vakit bulamadığım için aşı yaptıramamıştım. Burada denk geldi aşımı oldum." dedi.

Dilber Saruhan da alışveriş merkezinde çalıştığını belirterek, "Hastaneler çok yoğun olduğu için buraya gelmelerini bekledim. Gitme fırsatı bulamamıştım. Ayağımıza kadar geldiler. Aşısız olmaz. Herkes aşı olsun." diye konuştu.

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