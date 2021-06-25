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Haberler İzmir İzmir’i sarsan cinayete karışan 7 kişi ceza aldı

’i sarsan cinayete karışan 7 kişi ceza aldı

İzmir’i sarsan cinayete karışan 7 kişi ceza aldı

25.6.2021

İZMİR'DE, iş insanı Ahmet Kurtuluş'un (41) elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu dairesinde, tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı. Olayı gerçekleştiren Yener Toğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 tutuklu sanığa da 13,5 yıl ile 19,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
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