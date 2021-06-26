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İzmirli depremzededen Kılıçdaroğlu’na tepki

İzmir'e her geldiğinde vatandaşların tepkisi ve CHP'li belediyelerden şikayetlerle karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü ziyaretinde de depremzedelerden tepki gördü.

İzmirli depremzededen Kılıçdaroğlu’na tepki

26.6.2021

Depremzedeleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadın, "8 aydır nerede olduğunuzu merak ediyorum" diyerek CHP Lideri'nden hesap vermesini istedi. Ekim ayında meydana gelen depremde 117 kişi hayatını kaybederken, 1.053 kişi yaralandı. Birçok kişinin evi yıkıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ayın ardından, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.


8 AYDIR NEREDEYDİNİZ?

Bir depremzede, "Çok mağduruz. Kuşadası'na kadar geldiniz. Ama uğramadınız. 8 aydır neredesiniz" diye sordu. Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi. Depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" diye slogan attı. Kılıçdaroğlu Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, İklim Duyarlı Tarım Merkezi ve 364 yeni otobüsün hizmete alınış törenine katıldı. Ardından İzmir'e hareket ederek, yol üstündeki bazı kahvehanelerde çay içti.

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