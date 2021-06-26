Öldürdüğü annesini 3 gün çuvalda sakladı

BUCA'DA yaşayan Ahmet D, önceki akşam dini nikahlı eşi Kazakistan uyruklu E.A'nın yaşadığı eve misafirliğe gitti. Komşuların evden kötü koku geldiğini söylemesi üzerine, Ahmet D. evin arka tarafındaki balkona baktı ve ağzı kapalı bir çuval gördü.

BABASINA HABER VERDİ

YANINDA kan olduğunu gördüğü çuvalı açan Ahmet D, dini nikahlı eşi E.A'nın annesi Gülistan Aidorova'nın cesediyle karşılaştı. Büyük şok yaşayan Ahmet D, hemen aynı apartmanda oturan babasına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, E.A, Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Olayı itiraf eden E.A, yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. İddiaya göre, annesinin Ahmet D. ile evlenmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine annesini defalarca bıçakladıktan sonra çuvalın içine koyup balkonda sakladığını söylediği öğrenildi.

'BENİ İHBAR ETMEYİN' DEDİ

OLAYIN duyulmasının ardından E.A, Ahmet D. ve babasından kendisini ihbar etmemelerini istedi. Olayda kullandığı bıçağı çöpe attığı öğrenilen 3 çocuk annesi E.A, gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



'ANNEM UYUYOR' DEMİŞ

GÜLİSTAN Aidorova'nın 1 hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D'nin babasının Aidorova'yı ziyaret etmek istediği ancak E.A'nın sürekli annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyuduğunu söylediği öğrenildi. E.A'nın dini nikahlı eşi Ahmet D'ye de eve geldiği zaman annesinin odasında sürekli uyuduğunu söylediği öğrenildi