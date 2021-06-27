BASEK, gençleri geleceğe taşıyor

Batı Anadolu Okulları, 14 alan ve 24 dal ile online uzaktan ve yüz yüze eğitim veriyor. Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Sağlık, biyomedikal, veterinerlik, bilişim, elektrik, gıda, turizm, havacılık, otomotiv, raylı sistem, savunma sanayi, elektronik, enerji ve adalet ile birlikte 14 alan 24 dalda eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Özellikle sağlık, havacılık, savunma sanayi, elektrikli otomotiv, veterinerlik, elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri gençlerimizi geleceğe taşıyacak, Türkiye'nin kalkınmasında aktif rol almalarını sağlayacak önemli bölümlerdir" dedi.

MEMLEKET MESELESİ

Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK Batı Anadolu Okulları, gerek yıllardır başarıyla yürüttüğü mesleki ve teknik lise programlarıyla, gerekse belirli bir takvim içinde hayata geçireceği ilkokul, ortaokul; Anadolu ve fen lisesi programlarıyla geleceğe güvenle bakmakta ve bu önemli memleket meselesinde bir misyon üstlenerek çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. "Nitelikli ve zamanın ruhuna uygun bir eğitim anlayışına sahip özel okullara olan ihtiyaç da her geçen gün daha da artacak ve gelecekteki yerini alacaktır" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, özel okul seçilirken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Op. Dr. Özer Gürbüz, "Eğitim meselesi bizde olduğu gibi gelişmiş olanlar da dahil bütün ülkelerin ilgi alanı olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

ÖZEL OKUL NASIL SEÇİLMELİ?

Özel okul seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veren Bornova Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Yılmaz, "Kurucu ailenin eğitime yaklaşımının ne olduğunu ve ideal hedefleri olup olmadığına; okul arazisinin yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığına; kampüsün doğayla barışık yaşamaya ve öğrencilerin toprakla uğraşmasına elverişli olup olmadığına; kapalı alanların yeterliliğine; ferah olup olmadığına; ders çizelgelerinin yeterli zamanı içerip içermediğine; öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınıp alınmadığına; eğitim kadrosunun güler yüzlü olup olmadığına bakılmalı. Bu ve benzeri kriterleri taşıyan özel okullar eğitimin lokomotif gücü olmaya devam edecekler" dedi.

TOLGA TEKİN