"Bir zamanlar mutluyduk"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün geldiği kentimizde, "İzmir mutlu insanların kenti. İzmir'i mutlu insanlar kenti haline getiren seçtiğiniz belediye başkanlarıdır" dedi. Evet... İzmir bir zamanlar gerçekten mutlu insanların şehriydi. Mutluyduk hepimiz çünkü İzmir'de yaşamak başlı başına bir ayrıcalıktı, konfordu. Türkiye'nin diğer kentlerinde yaşayanlar İzmirlilere imrenirdi. Diğer kentlerin yöneticileri, İzmir'i örnek alırdı. Neler yoktu ki İzmir'de... Kordon boyumuz vardı... İzmir'in Karşıyakası ayrı, Göztepesi ayrı bir güzeldi... İzmir Enternasyonel Fuarımız bir dünya markasıydı. Türkiye'nin kalbi bir ay İEF'de atardı. Çeşme ve Alaçatı daha böyle bir hücuma uğramamıştı. Her şeyin ilki İzmir'den çıkardı. İzmir ilklerin şehriydi. Bu mutlu günlerin en büyük tanığı da bugün 126 yaşında olan Yeni Asır Gazetesi'ydi. Arşivlerimizde hala o mutlu günlerin belgeleri duruyor.

HER YIL GERİYE GİTTİ

Ancak maalesef o günler eskide kaldı. Kent son 25 yılda maalesef ileriye gideceğine geriledi. Bırakın İstanbul'u artık bir dönemin sıradan Anadolu kentleri bile İzmir'i şehircilik anlamında geride bıraktı. O hale geldik ki İzmir'i bir köy olarak nitelendirmeye başlayanlar bile oldu. Kemal Bey, kabul etmek istemiyor olabilir ama İzmirli artık mutlu değil. Bunun başlıca sebebi de son 25 yıldaki CHP'li yerel yönetimlerden başkası değil.

KÖRFEZ KOKUSU ÇÖZÜMSÜZ

Son 25 yılda İzmir'de altyapı anlamında doğru düzgün hiçbir yatırım yapılmadı. Türkiye'nin gözbebeği fuar bitkisel hayatta... Körfez, hala kokuyor. Özellikle yaz ayları geldi mi sahil kesimindeki kötü kokudan İzmirlilerin burun direkleri sızlıyor. Körfez'in temizlenmesi için hiçbir adım atılmıyor. Denize hala evsel atık akıtılıyor. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" diyerek adeta bizimle kafa buluyor.

HER YAĞMURDA AYNI

Diğer yandan sel felaketleri ortada. Her yağmurda kent sular altında kalıyor. İnsanlar birçok yerde beline kadar suyun içine batıyor. Birçok bölgede evleri su basıyor, Kemeraltı göle dönüyor. Hatta bu felaketlerde zaman zaman insanlar bile ölüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ise, İzmirliler sel felaketine maruz kalırken Buca'da heykel incelemeye gidebiliyor. Bakın bu kentte Büyük Kanal diye bir proje geliştirildi. İzmir'i kurtaracak bir projeydi. Ancak maalesef CHP zihniyeti projeyi kuşa çevirdi. Evsel atık ve yağmur sularını ayrı toplayacak bir sistem kurmayı öngören proje, parayı çarçur etmek ve makyaja harcamak isteyen CHP'li yerel yöneticiler tarafından değiştirildi. İşte bugün hala Körfez kokuyorsa, her yağmurda sel yaşanıyorsa bunun sebebi de Büyük Kanal'ın kuşa çevrilmesidir.

SIRTLARIN İÇLER ACISI HALİ

Diğer yandan kentsel dönüşüm tam bir fiyaskoya dönüştü. Ankara'dan yıllar önce kentsel dönüşüm için Büyükşehir'in istediği tüm yetkiler verildi. Ancak üretilen konut sayısı 1-2 bini geçemedi. Karabağlar'ın Bayraklı'nın sırtları içler acısı halde. Soyer, Şato'da yaşadığı için bu acı tabloyu görmeyebilir ancak İzmir artık bu görüntülerden kurtulmak istiyor. Bu arada 21. yüzyılda İzmir'de insanlar hala şebeke suyundan zehirlenebiliyor. İşte bu hafta yaşananlar ortada...

ERHAN GÜLENÇ