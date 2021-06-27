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Haberler İzmir Urla’da ‘En iyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi hayata geçirildi

’da ‘En iyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi hayata geçirildi

Urla’da ‘En iyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi hayata geçirildi

27.6.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca başlatılan çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En iyi Narkotik Polisi; Anne" projesi, Urla Kaymakamlığı'nca da hayata geçirildi. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü öncesi Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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