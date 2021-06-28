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Haberler İzmir En büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı! Gözyaşları ile toprağa verildi

En büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı! Gözyaşları ile toprağa verildi

’da üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanedeki öğretmenleri ile yaptıkları piknik dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki , ’in Bergama ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

En büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı! Gözyaşları ile toprağa verildi
İHA

28.06.2021, 23:11

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar-Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç, yol ortasındaki refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek'in (22) öldüğünü belirlerken, ardından yaralanan H.İ.K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



EN BÜYÜK HAYALİ MATEMATİK&NBSP;ÖĞRETMENİ OLMAKTI
Olayda hayatını kaybeden Aslanbek'in üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanesindeki öğretmenleri ile piknik dönüşü yaşadığı kaza sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Balıkesir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olan Aslanbek'in en büyük hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, yakınları tarafından İzmir'in Bergama ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Genç kızın naaşı, Ovacık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlıkta gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye Aslanbek'in yakınları, üniversiteden arkadaşları, sevenleri ve yaklaşık 20 yıldır AFAD'da çalışan babası Selahattin Aslanbek'in mesai arkadaşları da katıldı.

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