Gaziemir’de esnafa kabus gibi çöktüler

CHP yönetimindeki Gaziemir Belediyesi'nde Başkan Halil Arda, pandemide yara alan esnafın üzerine kabus gibi çöktü. Arda, ilçedeki esnafa vergisi borçları için İcra Daireleri üzerinden tebligat göndermeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Gaziemir Belediyesi yaklaşık 700 esnafa pandemi hediyesini böyle verdi! Esnafımızın nefes almasına bile fırsat vermeyen bu uygulama, halktan ne kadar kopuk bir yönetim anlayışının hakim olduğunu açıkça gözler önüne seriyor" dedi. Atmaca, "Tüm bu olaylar yaşanırken ve ilçe esnafımız bunca zorluğa göğüs gerip toparlanmaya çalışırken, ilk etapta 700 civarında esnafa icra şefliği kanalıyla ödeme emirleri yolladı. Daha yeni normale adapte olamadan bu tebligatlarla karşı karşıya kalan esnaf psikolojik olarak travma yaşadı. Aldığımız duyuma göre hemen arkasından çevre temizlik vergisi tebligatlarının yapılacağı söyleniyor" diye konuştu.





HÜKÜMET DESTEK VERİRKEN

Pandemi dönemimde hükümetin esnafa gelir ve ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri ile borçların yapılandırılması noktasında bir çok alanda destek paketleri uygulandığını ifade eden Atmaca, "Yine Cumhurbaşkanımız yaptığı yasal düzenlemelerle belediyelere, satış, kira ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi, kamuya olan borçlarda erteleme, su alacaklarına erteleme, faaliyette bulunamayan işyerlerinden ilan ve reklam vergisi ile ÇTV alınmaması gibi, esnafımıza destek sağlanmasına yönelik yetkiler vermiştir. Son olarak 22 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan 4096 karar ile Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak" dedi. Arda'nın göreve geldiği günden itibaren işgaliyeyi kaldırdık diyerek esnafın dükkanının önündeki teşhir raflarına defalarca ceza yazdığını hatırlatan Atmaca, "Belediyemizin kiracısı olan esnafın kapalı olan işletmesine 2020 Ekim- Kasım-Aralık için kira alacağına mahsuben icra yolladı. 'Katı atık bedellerini 1 TL yaptık' dedi ama bu rakam su faturalarına çok yüksek bedeller olarak yansıdı" dedi.

Uğur İnan Atmaca



'KENDİ GÖLGESİYLE BİLE KAVGALI'

BAŞKAN Arda'nın sergilediği kötü yönetim anlayışıyla halkın gözündeki en kötü belediye başkanaları arasında yerini aldığını söyleyen Atmaca, "İmza attığı sözleşmeyi inkar ederek kendi memurunun aşına ekmeğine göz diken, fakat hiçbir lüks ve şatafattan ödün vermeyen Başkan Arda, kendi İl başkanıyla, Büyükşehir başkanıyla, İlçe başkanıyla, meclis üyeleriyle, bürokratlarıyla, esnafla, halkla hatta kendi gölgesiyle bile kavga ediyor. İstifa ederek kendisine ve Gaziemir halkına en büyük iyiliği yapmalıdır" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ