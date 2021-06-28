İzmir'de şüpheli ölüm: Yaşadığı evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Yunus Emre mahallesi 4270 sokakta bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, Mesut Fıçıcı'yı (49) hareketsiz olarak yerde yatar halde bulurken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede Fıçıcı'nın vücudunda kesici veya delici bir ize rastlanmadığı belirtildi.





8 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Fıçıcı'nın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Mesut Fıçıcı'nın 8 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.