Şehit annesine yol müjdesi

İzmir'in Tire ilçesi Yuvalı kırsalında yaşayan 81 yaşındaki şehit annesi Emine Yüksel'in evine ulaşımı sağlayan 1 km'lik tali yolda Yeni Asır'ın haberinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Şehit annesi Yüksel, "40 yıldır çektiğim çile nihayet bitiyor" dedi.

BÜYÜKŞEHİR İNCELEME YAPTI

Yeni Asır'ın, 17 Haziran'da, "1 km'lik yolu şehit annesine çok görmeyin" başlıklı haberi ses getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri söz konusu tali yolun bulunduğu Hamamtepe mevkiinde inceleme yaptı. Arazi sahipleri ile yaşanan pürüzlerin giderilmesinden sonra şehit annesinin evine ulaşımı sağladığı yolda çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir, 1 buçuk kilometrelik yola ilk önce mıcır ve kırık asfaltlama yaptı. Zemin oturduğunda asfaltlama işleminin tamamlanacağı açıklandı.





BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

OĞLU, Jandarma Onbaşı Şehit İsa Yüksel'in 1990 yılında Siirt Pervari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştüğünü belirten anne Emine Yüksel, "İçimdeki kor hiç küllenmedi. 23 yıl önce geçirdiğim trafik kazasının ardından dalağım alındı. 36 gün yoğun bakımda kaldım. Doktorlara göre, sarsıntısız yolculuk yapmamam gerekiyormuş ancak traktörden başka hiçbir aracın giremediği yolun çilesini yıllarca çekmek zorunda kaldım. Çalışmaların başladığını görünce mutluluktan havalara uçtum. Sesimizi duyuran Yeni Asır'a ve yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL