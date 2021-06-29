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Haberler İzmir İzmir'de plastik atıkların depolandığı alanda yangın çıktı

'de plastik atıkların depolandığı alanda çıktı

'in ilçesinde geri dönüşüm tesisine ait plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Plastik atıkların yanması sonucu oluşan yoğun duman geniş bölgeden görülebiliyor.

İzmir'de plastik atıkların depolandığı alanda yangın çıktı

29.06.2021, 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 15:56

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm tesisine ait plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akalan Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisi yanında plastik atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tesisteki işçilerin tahliye edildiği yangının ekiplerce kontrol altına alındığı, alevlerin söndürülmesi için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan plastik atıkların yanması sonucu oluşan yoğun duman geniş bölgeden görülebiliyor.

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