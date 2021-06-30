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Haberler İzmir İzmir Bakırçay Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

3 öğretim görevlisi alacak

Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi almak üzere ilan açtı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

30.06.2021, 10:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre, üniversitenin belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında öğretim elemanı alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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