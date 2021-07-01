Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR'İN Buca ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, önceki gece Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Yıldırım (61) ile Orhan I., tartışmaya başladı. Orhan I., yanında taşıdığı tabanca ile Yıldırım'a art arda ateş etti. Yakındaki bir binanın kapısına çok sayıda mermi isabet ederken, Yıldırım ise göğsüne isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yıkıldı.

Şüpheli Orhan I., ise hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silahla seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, ağır yaralı durumdaki Adem Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, olay yerinden kaçan Orhan I.'yı yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Orhan I.'nın uyuşturucu madde sattığı ve Adem Yıldırım'ın kendisini ihbar ettiği için aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.