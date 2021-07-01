İZMİR Buca'da minibüs şoförlüğü yapan O.B, ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T'ye dehşeti yaşattı. Alınan bilgiye göre O.B, dün öğle saatlerinde S.B. ile Y.T'nin bulunduğu eve gitti ve önce Y.T'ye daha sonra da eşi S.B'ye tabancayla ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B. ve Y.T, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. BİR elinde telefon, bir elinde tabancayla eve gelen O.B'nin, dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLERDE O.B'nin önce Y.T'ye daha sonra da eşine ateş ettiği anlar görüldü. O anları paylaşan O.B, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" notunu da düştü. Olayın ardından kayıplara karışan O.B'yi yakalamak için polis ekipleri araştırma başlatırken, yaralanan S.B. ve Y.T'nin ise tedavi olduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.