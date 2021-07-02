29 Mayıs Bornova Koleji’nden LGS’de çifte zafer

29 Mayıs Bornova Koleji'nin 28 yıllık başarı geleneğine bu yıl yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda yenisi eklendi. 8. sınıf öğrencileri Zeynep Taş ve İsmail Alp Üşenmez sınavda tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. 6 Haziran'da yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 29 Mayıs Bornova Koleji öğrencileri Zeynep Taş ve İsmail Alp Üşenmez 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birinciliğine ulaştı. Uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını aksatmadan devam ettiren 29 Mayıs Bornova Koleji, bu süreçte öğrencileri sürekli destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağladı.

500 TAM PUAN ALDILAR

500 tam puan alarak sınıf arkadaşı İsmail Alp Üşenmez ile birlikte Türkiye birinciliğini paylaşan Zeynep Taş, böyle bir başarıyı beklediğini ifade etti. Sınıf arkadaşı ile birlikte bu başarıyı paylaşmış olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Taş, "Sınıfta da aramızda tatlı bir rekabet vardı. LGS sınavında da aynı puanı alarak birinciliği paylaştık. Okulumuza ve ailemize aynı sevinci yaşatmış olduk" dedi.

ÇOK DESTEK OLDULAR

SINIF arkadaşı Zeynep Taş ile birlikte 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan İsmail Alp Üşenmez de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadığını söyledi. Öğretmenlerinin bu süreçte kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, sürekli iletişim halinde olduklarını, ders saatleri haricinde de istedikleri zaman rahatlıkla öğretmenlerine ulaşabildiklerini ifade eden Üşenmez, "Böyle bir başarıya ulaşmamdaki en büyük pay sahibi öğretmenlerim ve ailem. Bana her zaman her konuda destek oldular. Öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DÜNYA STANDARTLARINDA EGİTİM VERİYORUZ

29 Mayıs Bornova Koleji Kampüs Müdürü Güven Gülkaya kaliteli eğitim anlayışı ile dünya standartlarında bir eğitim verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin geleceklerini nasıl planlayacakları konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Salgın gölgesinde geçen zorlu bir eğitim-öğretim döneminin ardından öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı tüm Türkiye'nin gururu oldu. Öğrencilerimize sunduğumuz eğitim hizmetleri onların en iyi şekilde yetişmesine olanak sağlıyor" dedi. Gülkaya, "Başta bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimiz olmak üzere emeği geçen okul idaremiz, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.