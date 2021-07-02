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'de kaçak tütün operasyonu!

'in , Karabağlar ve Buca ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Konularla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak tütün operasyonu!
İHA

02.07.2021, 11:50

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar, Karabağlar ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi ve Buca İlçesi Yeşilbağlar Mahallesinde bulunan depolarda, kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslerdeki depolarda yaptığı aramalarda, 103 bin 680 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron sigara, 3 milyon 530 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 966 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 paket bandrolsüz nargile tütünü, 65 kilogram kıyılmış açık tütün, 22 bin adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 86 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Öte yandan, olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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