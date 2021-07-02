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'deki satırlı dehşet hakkında karar! 'Pişmanım' dedi ama...

'in ilçesinde börek fırınında elindeki satırı savurarak çevreye zarar veren kişi tutuklandı. Karabağ ilçesindeki börek fırınına 30 Haziran'da gelen Murat Ç, tezgahta görevli Özge G'nin (20) istediği kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine dükkandan ayrılmıştı. Bir süre sonra elinde satırla gelerek çevreye savuran ve iş yerine zarar veren Murat Ç, gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki satırlı dehşet hakkında karar! 'Pişmanım' dedi ama...
İHA

02.07.2021, 13:09

İzmir'in Karabağlar ilçesinde girdiği fırında istediği böreğin kalmadığı iddiasıyla satırla saldıran ve iş yerine zarar veren kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Olay, 30 Haziran günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen Murat Ç. (41), istediği böreğin kalmadığını öğrenince iş yeri çalışanı Özge G.'ye (20) hakaretler edip hızla fırından ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.'ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara vurdu. O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan satırlı saldırı fırın içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.



PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "hakaret, mala zarar verme ve tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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