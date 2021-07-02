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Haberler İzmir Şampiyonu İzmir’de çarpan çeteye baskın

Şampiyonu ’de çarpan çeteye baskın

Formula 1 Şampiyonu 'yu, ihracat için geldiği 'de 20 milyon liraya yakın dolandıran ve aralarında Fransa'dan üniversite arkadaşı K.H'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Şampiyonu İzmir’de çarpan çeteye baskın

2.7.2021

Soruşturma kapsamında biri İstanbul'da iki kişinin daha arandığı öğrenildi. Şampiyon rallici Barroso, "Türk adaletine güveniyordum. Bu güvenimi boşa çıkarmadıkları için teşekkür ederim. Suçluların cezasız kalmayacağı için mutluyum"dedi.

BÜYÜK VURGUNLA ŞOKE OLDU
PANDEMİ sonrası ülkesine maske ve eldiven ihracatı yapmak isteyen Fransa Formula 1 şampiyonu Pierre Barroso, kendisine verilen sahte evraklarla milyonlarca liralık vurgun yemişti.

FATİH ŞENDİL

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