Soruşturma kapsamında biri İstanbul'da iki kişinin daha arandığı öğrenildi. Şampiyon rallici Barroso, "Türk adaletine güveniyordum. Bu güvenimi boşa çıkarmadıkları için teşekkür ederim. Suçluların cezasız kalmayacağı için mutluyum"dedi.
BÜYÜK VURGUNLA ŞOKE OLDU
PANDEMİ sonrası ülkesine maske ve eldiven ihracatı yapmak isteyen Fransa Formula 1 şampiyonu Pierre Barroso, kendisine verilen sahte evraklarla milyonlarca liralık vurgun yemişti.
FATİH ŞENDİL
Şampiyonu İzmir’de çarpan çeteye baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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