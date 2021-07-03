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Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika... İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

03.07.2021, 15:18