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Haberler İzmir Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan 'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika... 'da bulunan Başkan , kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

03.07.2021, 15:18

Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

Başkan Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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