Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.
Başkan Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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