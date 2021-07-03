İZMIR'DE hastanede asistan Dr. Kadir Songür'ün boynunu jiletle kesen Bayram K'ye verilen 20 yıl hapis cezasına 'bozma kararı' çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, sanığın 2017'de Manisa'da akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu belirtildi. Heyet sanığa en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bozulan dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.
Doktoru yaralamaktan aldığı 20 yıllık ceza istinafta bozuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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