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Haberler İzmir FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni İzmir’de yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni İzmir’de yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni İzmir’de yakalandı

3.7.2021

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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