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Haberler İzmir İzmir'de ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu! Ormana sıçrama ihtimali yürekleri ağza getirdi

'de ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu! Ormana sıçrama ihtimali yürekleri ağza getirdi

'in ilçesinde çıkan araç yangını sebebiyle bir otomobil kül oldu. Çam ormanlarının bulunduğu yolda çıkan yangının ormana sirayet etme tehlikesi yürekleri ağza getirdi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu! Ormana sıçrama ihtimali yürekleri ağza getirdi
İHA

03.07.2021, 15:14

Sabah saatlerinde çam ormanlarının bulunduğu Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. İddiaya göre 35 F 7447 plakalı Mercedes marka araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsü otomobili yol kenarına çekip araçtan inerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.



ORMANA SİRAYET ETME TEHLİKESİ KORKUTTU
Öte yandan yangının çıktığı bölgenin çok sayıda çam ağacının bulunduğu ormanlık alan olması da olası bir felakete davetiye çıkardı. Yangının ormana sıçrama tehlikesi yürekleri ağza getirirken, alevlere kısa sürede müdahale gerçekleşti. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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