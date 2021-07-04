Annesinin sevgilisini tek darbede öldürdü

İZMİR Foça'da, Hüseyin Demirci'nin sokak ortasında öldürülmesinin altından 'namus cinayeti' çıktı. Katil zanlısı Harun Sağlam'ın (22), Demirci'yi annesiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla başına demirle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Olay önceki sabah Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda yaşandı. Sağlam annesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Hüseyin Demirci'den bu ilişkiye son vermesini istedi. İkili arasında çıkan kavgada Sağlam, elindeki demir profille Demirci'nin başına vurup kaçtı.
■ FATİH ŞENDİL
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