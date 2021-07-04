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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger duyurdu: İki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

Valisi Köşger duyurdu: İki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

Valisi , kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı. Köşger ayrıca, "Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım” dedi.

İzmir Valisi Köşger duyurdu: İki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
DHA

04.07.2021, 09:06

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür Kovid- 19 kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu. İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

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