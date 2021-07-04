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'de olaylı gece! Restoranda tartıştı dışarıda bıçakladı

’in ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de olaylı gece! Restoranda tartıştı dışarıda bıçakladı
İHA

04.07.2021, 08:46

Olay, gece saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan bir restoranda Adem G., ile M.Z., arasında tartışma çıktı. Restorandan dışarıya çıkan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.Z., cebinden çıkardığı bıçakla Adem Görür'ü göğsünden bıçakladı.

Görür, kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z., ise hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Görür, vatandaşlar tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyata alınan Görür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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