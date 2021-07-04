Kirli ve kokan tuvaletler isyan ettirdi

İZMİR'İN Konak ilçesinde bulunan Göztepe Köprüsü'nün sahil tarafında yer alan tuvaletlerin pis ve bozuk olmasına vatandaşlar isyan etti. Özellikle balık tutan semt sakinlerinin mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Konak Belediyesi'ni sorun için defalarca aradık fakat ilgilenilmedi. Aylardır bu tuvaletler bozuk. Kapısı açık kaldığı zaman içeriye girip kullananlar oluyor.

Pislikten geçilmiyor. Pandemi döneminde bu sorumsuzluk halk sağlığını tehlikeye atıyor. Ya tamamen kapatsınlar ya da tamir etsinler. Düzenli bakımını yapsınlar. Yetkililere bir an önce harekete geçmeleri için sesleniyoruz" dedi.

TİRE'DE BOZUK YOL BİR YILDIR TAMİR EDİLMEDİ

Fotoğraf: NADİR UYSAL

TİRE'DE vatandaşlar altyapı hizmetlerinin yeterince hızlı yapılmadığından şikayetçi. İlçenin tarihi semtlerinden Derekahve'de bulunan Soğuksu sokaktaki köprülü rampa neredeyse 1 yıldır vatandaşların kabusu oldu.

Yetkililere defalarca başvurmalarına rağmen henüz çözüm yolunda herhangi bir adım atılmadığından yakınan mahalleli, "Burası ilçenin en fakir semtlerinden biri. Bir yıldır yol böyle bozuk duruyor. Kış ayları daha çileli geçiyor. Ayağı takılıp düşen mi ararsınız, otomobili hasar gören mi? Vatandaş olarak bıktık artık.

Kentin yeni semtlerinde en küçük bir çukur hemen dolduruluyor. Biz ise üvey evlat muamelesi görüyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Ayrım yapılmadan bizlere karşı da biraz ilgi ve özen gösterilsin" diye konuştular.

YOL ORTASINDAKİ DİREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Fotoğraf: KAZIM YÖRÜKÇE

AYDIN'IN Koçarlı ilçesindeki sanayi sitesinde, yol ortasındaki beton elektrik direği görenleri hayrete düşürüyor. Sanayi sitesi esnafı, yol ortasındaki direğin kazalara yol açtığını belirterek yetkilere çağrıda bulundu. Koçarlı'da 87 esnafın faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde, İşlek ve Ceylan sokakların kesişiminde, yol ortasında elektrik direği bulunuyor.

Yolu daraltan ve trafiği kilitleyen direğin kaldırılması için esnaf, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'ne başvurdu ancak bir sonuç alamadı. Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, "Kamyon ve büyük araçlar, direkten dolayı yoldan geçemiyor, dönemiyor. Direk yüzünden kazalar yaşanıyor. Can kayıpları yaşanmadan direğin yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Yetkililerin en kısa sürede gerekli çalışmayı yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI