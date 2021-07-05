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Haberler İzmir FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" Munise Gülen tutuklandı

FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" tutuklandı

'de düzenlenen operasyonda, 'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan (28) tutuklandı.

FETÖ'nün bölge talebe mesulü Munise Gülen tutuklandı
AA

05.07.2021, 17:53

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karabağlar ilçesinde yakalanan Gülen'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

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