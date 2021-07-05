Gaziemir'deki cinayette kahreden detay

İzmir Gaziemir'de önceki gün evinde sevgilisi olduğu iddia edilen S.Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürülen 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çelemoğlu'nun cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çelemoğlu'nun en büyük çocuğu A.G. (10), babası Adem Çelemoğlu, eski eşi Yasin G. ve eski kayınbabası İbrahim G. ile Çelemoğlu'nun yakınları katıldı.

'ABLAMI HEP TEHDİT ETTİ'

Talihsiz kadının kardeşi Sercan Çelemoğlu, sabıkalı zanlının ablasının sevgilisi olmadığını ifade etti. "Ablamıza musallat oldu, kandırdı ablamızı" diyen Çelemoğlu, "Psikolojisi bozuk bir insan, sabıkası var. Kurtulamadı elinden, çok uğraştık. İyi niyetle yaklaştık, kötü niyetle yaşlaştık ama engelleyemedik. Kurtaramadık elinden. Ablamı hep tehdit etti" diye konuştu.

Olay esnasında 2 büyük yeğeninin babalarının yanında olduğunu anlatan Çelemoğlu, "3 yaşındaki kızı yanındaymış. Artık gerisini biz de bilmiyoruz. Adaletten beklentimiz en ağır cezayı alması" diye konuştu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen ve tutuklanan zanlı S.Ç'nin cinayeti kıskançlık gerekçesi ile işlediğini söylediği öğrenildi.