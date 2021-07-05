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açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in ve ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen ve açıklarında içinde bulundukları lastik botun motorunun arızalanması nedeniyle yardım isteyen 41 düzensiz göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

05.07.2021, 22:29

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde farklı saatlerde Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca 4 Temmuz günü saat 21.07 sıralarında Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmenin yanı sıra, 2 Temmuz'da saat 07.45 sıralarında Seferihisar açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun arıza yapması nedeniyle yardım isteyen 41 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan 81 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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