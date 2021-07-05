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’de sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

’in ilçesinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın ölümü jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

İzmir’de sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
İHA

05.07.2021, 16:06

Olay, Torbalı ilçesinin Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, Kamuran Güney'i (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarlasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güney'in ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, savcılık incelemesinin ardından Güney'i cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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