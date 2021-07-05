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Haberler İzmir Korkunç cinayetin zanlısına gözaltı

Korkunç cinayetin zanlısına gözaltı

Korkunç cinayetin zanlısına gözaltı

5.7.2021

İZMİR Foça'da, tartıştığı Hüseyin Demirci'nin (30) başına demir profille vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan Harun S. (22) yakalandı.

Vahim olayın ardından başlatılan geniş çaplı araştırma sonucu, şüphelinin cinayette kullandığı suç aleti denizde bulunmuştu.

Hüseyin Demirci

Polisin titiz takibi sayesinde, Harun S'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

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